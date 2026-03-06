https://ria.ru/20260306/tsb-2079016733.html
ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей
ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей - РИА Новости, 06.03.2026
ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей
Банк России объяснил, почему нельзя сделать разные ключевые ставки для бизнеса и потребителей - ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:25:00+03:00
2026-03-06T14:25:00+03:00
2026-03-06T14:25:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/23/1548002336_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_615a01e1540af83503b527e51f0e2d3e.jpg
https://ria.ru/finansy/klyuchevaya-stavka-cb/
https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078741708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/23/1548002336_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_b37dae0e020ca875117c28a3f8a62820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка
ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей
ЦБ заявил, что сделать разные ключевые ставки для бизнеса и потребителей нельзя
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России объяснил, почему нельзя сделать разные ключевые ставки для бизнеса и потребителей - ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, именно поэтому денежно-кредитная политика влияет на ставки в экономике в целом.
«
"Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике", - написал регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос, почему нельзя сделать низкую ставку для бизнеса и высокую для потребителя.
В ЦБ
объяснили, что компании, которые получат дешевые средства, выплатят их своим сотрудникам. Затем поставщики сырья и станков для этих компаний тоже выплатят зарплаты. Эти дополнительные деньги точно так же, как и потребительские кредиты, будут расширять спрос. Путь окажется чуть длиннее, но общий эффект на инфляцию - тот же, говорится в сообщении.
"По-настоящему доступные кредиты для всех, а не только для льготников, возможны только при устойчиво низкой инфляции. Именно поэтому денежно-кредитная политика влияет на ставки в экономике в целом, а адресная поддержка применяется правительством точечно - чтобы помогать приоритетным отраслям, не разгоняя при этом общий рост цен", - подытожил регулятор.