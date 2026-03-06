ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей

«

"Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике", - написал регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос, почему нельзя сделать низкую ставку для бизнеса и высокую для потребителя.