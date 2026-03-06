Рейтинг@Mail.ru
ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей
14:25 06.03.2026
ЦБ объяснил невозможность разных ставков для бизнеса и потребителей
2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России объяснил, почему нельзя сделать разные ключевые ставки для бизнеса и потребителей - ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, именно поэтому денежно-кредитная политика влияет на ставки в экономике в целом.
"Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике", - написал регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос, почему нельзя сделать низкую ставку для бизнеса и высокую для потребителя.

Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 февраля, 13:48
13 февраля, 13:48
В ЦБ объяснили, что компании, которые получат дешевые средства, выплатят их своим сотрудникам. Затем поставщики сырья и станков для этих компаний тоже выплатят зарплаты. Эти дополнительные деньги точно так же, как и потребительские кредиты, будут расширять спрос. Путь окажется чуть длиннее, но общий эффект на инфляцию - тот же, говорится в сообщении.
"По-настоящему доступные кредиты для всех, а не только для льготников, возможны только при устойчиво низкой инфляции. Именно поэтому денежно-кредитная политика влияет на ставки в экономике в целом, а адресная поддержка применяется правительством точечно - чтобы помогать приоритетным отраслям, не разгоняя при этом общий рост цен", - подытожил регулятор.
Волна роста инфляции уже спадает, заявила Набиуллина
5 марта, 14:20
Волна роста инфляции уже спадает, заявила Набиуллина
5 марта, 14:20
 
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Россия Ключевая ставка
 
 
