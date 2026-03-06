https://ria.ru/20260306/trevoga-2079149499.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 06.03.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких украинских областях звучат сирены воздушной тревоги