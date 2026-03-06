В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Хозяева дома в городе Торжке под Тверью спрятали в годы революции более 400 золотых монет царской чеканки, но забрать их так и не смогли, сообщает пресс-служба Института археологии (ИА) РАН по итогам исследования клада.

Находка была сделана в 2025 году в ходе совместной экспедиции ИА РАН и Всероссийского историко-этнографического музея ( Торжок ), сотрудники которых проводили спасательные раскопки перед строительством нового дома на левом берегу Тверцы. Дом на Садовой улице, чьи хозяева оставили сосуд с золотом, был разрушен в годы Великой Отечественной войны.

« "Клад из 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год, был спрятан в глиняном горшке под каменным фундаментом дома. Золотые монеты высыпались из разбившегося горшка при разборке фундамента... Горшок представлял собой сосуд из глины с ручкой, покрытый коричнево-желтой глазурью... На сегодняшний день это один из самых больших кладов золотых монет конца XIX – начала XX века, найденных при археологических раскопках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая часть монет - номиналом от пяти до 15 рублей - относится к правлению последнего русского императора Николая II . Одна монета была отчеканена при его отце Александре III , и одна, самая ранняя - при Николае I. Общая сумма монет составляет 4 тысячи 70 рублей золотом, уточняется в сообщении.

"Вероятно, клад был сокрыт в период революционных событий 1917 года. Это так называемый возвратный клад: владельцы спрятали сокровища, чтобы потом их забрать, но по каким-то причинам этого не сделали", – приводятся в публикации слова руководителя Новоторжского археологического отряда Натальи Сарафановой.

При этом, отметила она, установить имя хозяина клада пока не получается. "Согласно архивным документам конца XIX – начала XX века, на улице Дмитриевской (нынешнем Садовой - ред.) было 24 дворовладения, при этом номера домов не соответствуют современным", - сказала Сафонова.

Руководитель археологической экспедиции ИА РАН в Тверской области Игорь Стрикалов, чьи слова также приводятся в публикации, подчеркнул важность обнаружения находки в ходе спасательных археологических исследований. Согласно российскому законодательству, такого рода работы проводятся на всех памятниках археологии перед началом строительства.