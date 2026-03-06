Рейтинг@Mail.ru
В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/torzhok-2079149835.html
В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки
В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки - РИА Новости, 06.03.2026
В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки
Хозяева дома в городе Торжке под Тверью спрятали в годы революции более 400 золотых монет царской чеканки, но забрать их так и не смогли, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:38:00+03:00
2026-03-06T23:38:00+03:00
торжок
тверь
николай i
александр i
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918458275_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_f802be677c8b883dde7692e7dad2b60e.jpg
https://ria.ru/20251023/moneta-2049807823.html
https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html
https://ria.ru/20250224/nauka-2000802765.html
торжок
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918458275_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_b355cf015a32013c419f662f5c904e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торжок, тверь, николай i, александр i, российская академия наук
Торжок, Тверь, Николай I, Александр I, Российская академия наук
В Торжке нашли более 400 золотых монет царской чеканки

Хозяева дома в Торжке спрятали 400 царских золотых, но забрать так и не смогли

© РИА Новости / Алексей Савостин | Перейти в медиабанкВ Торжке
В Торжке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в медиабанк
В Торжке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Хозяева дома в городе Торжке под Тверью спрятали в годы революции более 400 золотых монет царской чеканки, но забрать их так и не смогли, сообщает пресс-служба Института археологии (ИА) РАН по итогам исследования клада.
Находка была сделана в 2025 году в ходе совместной экспедиции ИА РАН и Всероссийского историко-этнографического музея (Торжок), сотрудники которых проводили спасательные раскопки перед строительством нового дома на левом берегу Тверцы. Дом на Садовой улице, чьи хозяева оставили сосуд с золотом, был разрушен в годы Великой Отечественной войны.
Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК) - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию
23 октября 2025, 07:32
«

"Клад из 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год, был спрятан в глиняном горшке под каменным фундаментом дома. Золотые монеты высыпались из разбившегося горшка при разборке фундамента... Горшок представлял собой сосуд из глины с ручкой, покрытый коричнево-желтой глазурью... На сегодняшний день это один из самых больших кладов золотых монет конца XIX – начала XX века, найденных при археологических раскопках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая часть монет - номиналом от пяти до 15 рублей - относится к правлению последнего русского императора Николая II. Одна монета была отчеканена при его отце Александре III, и одна, самая ранняя - при Николае I. Общая сумма монет составляет 4 тысячи 70 рублей золотом, уточняется в сообщении.
"Вероятно, клад был сокрыт в период революционных событий 1917 года. Это так называемый возвратный клад: владельцы спрятали сокровища, чтобы потом их забрать, но по каким-то причинам этого не сделали", – приводятся в публикации слова руководителя Новоторжского археологического отряда Натальи Сарафановой.
При этом, отметила она, установить имя хозяина клада пока не получается. "Согласно архивным документам конца XIX – начала XX века, на улице Дмитриевской (нынешнем Садовой - ред.) было 24 дворовладения, при этом номера домов не соответствуют современным", - сказала Сафонова.
Бусина. Изготовлена в Северной Европе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Тверской области найдена усадьба древнего ювелира
13 марта 2025, 07:00
Руководитель археологической экспедиции ИА РАН в Тверской области Игорь Стрикалов, чьи слова также приводятся в публикации, подчеркнул важность обнаружения находки в ходе спасательных археологических исследований. Согласно российскому законодательству, такого рода работы проводятся на всех памятниках археологии перед началом строительства.
Подчеркивается, что этот клад станет важным источником для изучения денежного обращения. В ближайшее время состоится передача редкой находки во Всероссийский историко-этнографический музей.
Гегалашур 1, остатки древнего ручья в раскопе 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Дагестане обнаружили древнейшие орудия предков человека
24 февраля 2025, 07:00
 
ТоржокТверьНиколай IАлександр IРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала