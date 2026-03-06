https://ria.ru/20260306/time-2078949737.html
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции - РИА Новости, 06.03.2026
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
Американский журнал Time опубликовал обложку с восьмью кепками в стиле лозунга президента США Дональд Трампа "Make America Great Again ("Сделаем Америку снова... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:10:00+03:00
2026-03-06T11:10:00+03:00
2026-03-06T11:10:00+03:00
в мире
сша
америка
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078949192_0:876:2048:2028_1920x0_80_0_0_74cdee1f4eb1614f1cbc625605e50167.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2078688248.html
сша
америка
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078949192_0:725:2048:2261_1920x0_80_0_0_52da2fa94145897411428e1ca10f6c17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Америка, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
Time опубликовал обложку с 8 странами, где США инициировали военные операции