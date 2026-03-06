Рейтинг@Mail.ru
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/time-2078949737.html
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции - РИА Новости, 06.03.2026
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
Американский журнал Time опубликовал обложку с восьмью кепками в стиле лозунга президента США Дональд Трампа "Make America Great Again ("Сделаем Америку снова... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:10:00+03:00
2026-03-06T11:10:00+03:00
в мире
сша
америка
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078949192_0:876:2048:2028_1920x0_80_0_0_74cdee1f4eb1614f1cbc625605e50167.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2078688248.html
сша
америка
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078949192_0:725:2048:2261_1920x0_80_0_0_52da2fa94145897411428e1ca10f6c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Америка, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции

Time опубликовал обложку с 8 странами, где США инициировали военные операции

© Фото : TIME USA, LLC.Обложка журнала Time
Обложка журнала Time - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : TIME USA, LLC.
Обложка журнала Time
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал обложку с восьмью кепками в стиле лозунга президента США Дональд Трампа "Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), на которых вместо слова Америка написаны названия восьми стран, где Вашингтон инициировал военные операции.
"С момента возвращения на пост президента (Дональд - ред.) Трамп санкционировал атаки в восьми странах", - говорится в материале журнала.
На кепках указаны Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор, где США инициировали военные операции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреСШААмерикаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала