Рейтинг@Mail.ru
Тарасова: говорят, что здание катка ЦСКА после обрушения крыши снесут - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:36 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/tarasova-2079142173.html
Тарасова: говорят, что здание катка ЦСКА после обрушения крыши снесут
Тарасова: говорят, что здание катка ЦСКА после обрушения крыши снесут - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Тарасова: говорят, что здание катка ЦСКА после обрушения крыши снесут
Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что слышала информацию о предстоящем после обрушения крыши сносе здания московского катка РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:36:00+03:00
2026-03-06T22:36:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
елена буянова
аделина сотникова
максим ковтун
елена радионова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589693764_0:47:734:461_1920x0_80_0_0_e7f09e0e2a1032f3ef84b70b8dd59e8b.jpg
https://ria.ru/20260306/tarasova-2079140844.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589693764_0:0:734:552_1920x0_80_0_0_d9888de1fbd331d28a417b14d7a6a2d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, татьяна тарасова, елена буянова, аделина сотникова, максим ковтун, елена радионова
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Елена Буянова, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова
Тарасова: говорят, что здание катка ЦСКА после обрушения крыши снесут

Тарасова заявила, что слышала о сносе здания катка ЦСКА после обрушения крыши

© Instagram Татьяны ТарасовойТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Instagram Татьяны Тарасовой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что слышала информацию о предстоящем после обрушения крыши сносе здания московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводили тренировки фигуристы.
В пятницу несколько источников, близких к ситуации, сообщили РИА Новости об обрушении крыши здания ЦСКА. Инцидент произошел 20 февраля, жертв удалось избежать, потому что крыша рухнула в полночь.
«
"Говорят, что это здание теперь пойдет под снос. Потому что его отремонтировать уже нельзя, оно полностью разрушено. Это большое сооружение, которое не так давно было построено, теперь превратилось в ноль. Вот такие у нас сейчас постройки", - сказала Тарасова.
На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель
Вчера, 22:23
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваЕлена БуяноваАделина СотниковаМаксим КовтунЕлена Радионова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала