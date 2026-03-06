Тарасова: говорят, что здание катка ЦСКА после обрушения крыши снесут

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что слышала информацию о предстоящем после обрушения крыши сносе здания московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводили тренировки фигуристы.
В пятницу несколько источников, близких к ситуации, сообщили РИА Новости об обрушении крыши здания ЦСКА. Инцидент произошел 20 февраля, жертв удалось избежать, потому что крыша рухнула в полночь.
«
"Говорят, что это здание теперь пойдет под снос. Потому что его отремонтировать уже нельзя, оно полностью разрушено. Это большое сооружение, которое не так давно было построено, теперь превратилось в ноль. Вот такие у нас сейчас постройки", - сказала Тарасова.
На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.