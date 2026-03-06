Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель

«

"Это произошло в ЦСКА, в центре Москвы, упала крыша. Все обвалилось, слава богу, что никого не задавило и не убило. Я ходила туда на тренировки к Елене Водорезовой (Буяновой) и бывала там в совершенно разное время. Крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала. Елена Германовна пришла на работу в 10 утра, представляете, какую картину она там застала? Я, честно говоря, потеряла дар речи, когда она мне позвонила и сообщила", - сказала Тарасова.