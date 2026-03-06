Рейтинг@Mail.ru
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель
Фигурное катание
 
22:23 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/tarasova-2079140844.html
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель
Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова сообщила РИА Новости, что обвалившаяся крыша московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводили... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:23:00+03:00
2026-03-06T22:23:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена буянова
татьяна тарасова
елена водорезова
спорт, елена буянова, татьяна тарасова, елена водорезова
Фигурное катание, Спорт, Елена Буянова, Татьяна Тарасова, Елена Водорезова
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель

Тарасова: обвалившаяся крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова сообщила РИА Новости, что обвалившаяся крыша московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводили тренировки фигуристы, трещала на протяжении нескольких недель.
В пятницу несколько источников, близких к ситуации, сообщили РИА Новости об обрушении крыши здания ЦСКА. Инцидент произошел 20 февраля, жертв удалось избежать, потому что крыша рухнула в полночь.
«
"Это произошло в ЦСКА, в центре Москвы, упала крыша. Все обвалилось, слава богу, что никого не задавило и не убило. Я ходила туда на тренировки к Елене Водорезовой (Буяновой) и бывала там в совершенно разное время. Крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала. Елена Германовна пришла на работу в 10 утра, представляете, какую картину она там застала? Я, честно говоря, потеряла дар речи, когда она мне позвонила и сообщила", - сказала Тарасова.
"Там же находилась школа фигурного катания, у всех фигуристов и тренеров были и коньки, и тренировочные вещи. И школу после этого перенесли в другое здание, на соседний каток. И тренеры подвинули свои расписания и поделились временем на льду", - добавила собеседница агентства.
На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя
Вчера, 22:07
 
Фигурное катаниеСпортЕлена БуяноваТатьяна ТарасоваЕлена Водорезова
 
