Рейтинг@Mail.ru
Что говорил иранский старец о будущем Ирана, России и мира - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 06.03.2026 (обновлено: 18:59 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/starets-2079060656.html
Что говорил иранский старец о будущем Ирана, России и мира
Что говорил иранский старец о будущем Ирана, России и мира - РИА Новости, 06.03.2026
Что говорил иранский старец о будущем Ирана, России и мира
Салман Салехигударза предупреждал: люди умоются кровью из-за собственного тщеславия. Сегодня, когда Ближний Восток охвачен огнем конфликта между США, Израилем и РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:18:00+03:00
2026-03-06T18:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025452193_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_35d7b814565ae90cc6ff9014082e372d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025452193_366:0:3002:1977_1920x0_80_0_0_819f002f0c8f6fc97ce9d228211cf8a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что говорил иранский старец о будущем Ирана, России и мира

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВерующий во время молитвы в мечети "Сердце Чечни" имени А. Кадырова в Грозном
Верующий во время молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Верующий во время молитвы в мечети "Сердце Чечни" имени А. Кадырова в Грозном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Салман Салехигударза предупреждал: люди умоются кровью из-за собственного тщеславия. Сегодня, когда Ближний Восток охвачен огнем конфликта между США, Израилем и Ираном, его слова звучат пугающе актуально.
Что еще предсказывал загадочный отшельник из иранских гор и почему его пророчества о России особенно выделяются на фоне всеобщего мрака?

Потомок царской семьи ушел в горы

Салман Салехигударза родился в семье с необычной родословной. Его мать Ирандот — внучка одного из членов царской семьи Ирана. Настоящий дар Салману передался от деда по материнской линии — Махмуд-али-шаха, которого называли одним из величайших мудрецов своего времени.
Не окончив школу, юный Салман ушел из дома. Он обошел множество городов, встречался с людьми, обладавшими редкими способностями, учился у них. Затем отправлялся на "места силы" — участки земли, где выходит колоссальное количество энергии. "Было время, когда я по 40 дней медитировал в таких местах и мне не нужна была ни еда, ни вода", — рассказывает он.
Переломный момент наступил, когда он поехал к мавзолею великого учителя, жившего тысячу лет назад. "Я поехал к мавзолею, чтобы спросить совета, просить помощи, и так я начал развиваться духовно", — вспоминает старец. В общей сумме 11 лет он провел в медитациях, пока не почувствовал, что "объединился с природой, обрел новые силы".
Сегодня Салман живет уединенно в горах провинции Мазендеран. Он утверждает, что общается с душами умерших и видит судьбы стран и людей. "Есть параллельный мир, в который я больше стремлюсь, с помощью этого мира я отвечаю на вопросы и помогаю людям", — объясняет он.

Грядущий огонь и пепел

В 2019 году он предупреждал о грядущих войнах и катаклизмах. В 2020-м говорил о пробуждении вулканов — и в том же году произошло извержение вулкана Тааль на Филиппинах.
© AP Photo / Jogs DanaoИзвержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах, 12 января 2020 года
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Jogs Danao
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах, 12 января 2020 года
"Все, что происходит на Земле, — все зависит от человеческих рук. Сами себя уничтожаем. Совсем скоро на Востоке проснутся вулканы. И это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим", — утверждает старец.
"Люди становятся злыми, делают много зла для своего народа, начинают войны. Они это делают только из-за своего тщеславия". "Земля будет отвечать за поступки людей, которые умоются кровью. Прах — вот что нас всех может ждать. Все пойдет прахом, если человечество в конце концов не одумается", — предостерегает он.

Ад на земле уже здесь

Салман не раз говорил о том, что рай и ад существуют не только в загробном мире, но и на земле. "Кто-то попадает сразу в рай, а кому-то из ада нужно будет выбираться, если вообще выберется. <...> Столько войны вокруг — это не ад?" — спрашивает старец.
Он предостерегает, что кромешный ад ждет тех, кто пытаются развязать еще одну войну на Ближнем Востоке: "Человек может только себя обмануть в этом случае, не судьбу. Яблоко растет от зерна яблони, пшеница — от пшеницы, что сделал при жизни, получишь ответ в следующем мире. Не бывает так, что натворил зла, всех обманывал, тебе все спишется и ничего не будет за это".

О судьбе Европы

Салман предупреждал, что Иран ждут серьезные испытания, связанные с внешними угрозами.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Европейским лидерам старец предрекал непростую судьбу. Континент, по его словам, ждут потоки беженцев, спровоцированные действиями США. О президенте Франции Эммануэле Макроне он высказывался критически: "Человек принимает решения только своими чувствами. Нерешительный. Амбициозный, но ничего не добьется в своей сфере".

Пророчество о России

Еще в 2020-м он предсказывал России светлое будущее. После периода экономической нестабильности страна, по его словам, станет самой сильной державой мира.
"Она станет очень сильной державой в мире, самой сильной. Многим странам будет большой честью дружить с Россией" — так должна сложиться судьба, согласно словам пророка.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала