Что говорил иранский старец о будущем Ирана, России и мира

Верующий во время молитвы в мечети "Сердце Чечни" имени А. Кадырова в Грозном

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Салман Салехигударза предупреждал: люди умоются кровью из-за собственного тщеславия. Сегодня, когда Ближний Восток охвачен огнем конфликта между США, Израилем и Ираном, его слова звучат пугающе актуально.

Что еще предсказывал загадочный отшельник из иранских гор и почему его пророчества о России особенно выделяются на фоне всеобщего мрака?

Потомок царской семьи ушел в горы

Салман Салехигударза родился в семье с необычной родословной. Его мать Ирандот — внучка одного из членов царской семьи Ирана. Настоящий дар Салману передался от деда по материнской линии — Махмуд-али-шаха, которого называли одним из величайших мудрецов своего времени.

Не окончив школу, юный Салман ушел из дома. Он обошел множество городов, встречался с людьми, обладавшими редкими способностями, учился у них. Затем отправлялся на "места силы" — участки земли, где выходит колоссальное количество энергии. "Было время, когда я по 40 дней медитировал в таких местах и мне не нужна была ни еда, ни вода", — рассказывает он.

Переломный момент наступил, когда он поехал к мавзолею великого учителя, жившего тысячу лет назад. "Я поехал к мавзолею, чтобы спросить совета, просить помощи, и так я начал развиваться духовно", — вспоминает старец. В общей сумме 11 лет он провел в медитациях, пока не почувствовал, что "объединился с природой, обрел новые силы".

Сегодня Салман живет уединенно в горах провинции Мазендеран. Он утверждает, что общается с душами умерших и видит судьбы стран и людей. "Есть параллельный мир, в который я больше стремлюсь, с помощью этого мира я отвечаю на вопросы и помогаю людям", — объясняет он.

Грядущий огонь и пепел

В 2019 году он предупреждал о грядущих войнах и катаклизмах. В 2020-м говорил о пробуждении вулканов — и в том же году произошло извержение вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Jogs Danao Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах, 12 января 2020 года © AP Photo / Jogs Danao Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах, 12 января 2020 года

"Все, что происходит на Земле, — все зависит от человеческих рук. Сами себя уничтожаем. Совсем скоро на Востоке проснутся вулканы. И это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим", — утверждает старец.

"Люди становятся злыми, делают много зла для своего народа, начинают войны. Они это делают только из-за своего тщеславия". "Земля будет отвечать за поступки людей, которые умоются кровью. Прах — вот что нас всех может ждать. Все пойдет прахом, если человечество в конце концов не одумается", — предостерегает он.

Ад на земле уже здесь

Салман не раз говорил о том, что рай и ад существуют не только в загробном мире, но и на земле. "Кто-то попадает сразу в рай, а кому-то из ада нужно будет выбираться, если вообще выберется. <...> Столько войны вокруг — это не ад?" — спрашивает старец.

Он предостерегает , что кромешный ад ждет тех, кто пытаются развязать еще одну войну на Ближнем Востоке: "Человек может только себя обмануть в этом случае, не судьбу. Яблоко растет от зерна яблони, пшеница — от пшеницы, что сделал при жизни, получишь ответ в следующем мире. Не бывает так, что натворил зла, всех обманывал, тебе все спишется и ничего не будет за это".

О судьбе Европы

Салман предупреждал , что Иран ждут серьезные испытания, связанные с внешними угрозами.

© AP Photo / Alex Brandon Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме © AP Photo / Alex Brandon Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме

Европейским лидерам старец предрекал непростую судьбу. Континент, по его словам, ждут потоки беженцев, спровоцированные действиями США. О президенте Франции Эммануэле Макроне он высказывался критически: "Человек принимает решения только своими чувствами. Нерешительный. Амбициозный, но ничего не добьется в своей сфере".

Пророчество о России

Еще в 2020-м он предсказывал России светлое будущее. После периода экономической нестабильности страна, по его словам , станет самой сильной державой мира.