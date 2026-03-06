На месте удара по школе на юге Ирана

На месте удара по школе на юге Ирана

© Кадр видео из соцсетей На месте удара по школе на юге Ирана

США спишут удар по школе в Иране на ошибку, считает политолог

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Американские власти спишут удар по школе в Иране, где погибли более 170 учениц, на ошибку и сопутствующие потери, никого не обвинят в произошедшем и сместят фокус внимания, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

В первый день конфликта на Ближнем Востоке , 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передавало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы.

"Могут сместить фокус внимания, что-нибудь новое появится... Поэтому скажут ошибка разведки или еще что-то. Я думаю, никто виновен не будет в этом" – считает собеседник агентства.

Он отметил, что США манипулируют общественным мнением и эта ситуация не станет исключением.

Как отметил эксперт, даже если окончательно подтвердится, что за ударом по школе стоят американские силы, США будут интерпретировать эту информацию и говорить, что это "сопутствующие потери", как это было во времена бомбардировок Югославии силами НАТО

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.