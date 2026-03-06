Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия
06:28 06.03.2026 (обновлено: 09:40 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ssha-2078908076.html
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия
Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T06:28:00+03:00
2026-03-06T09:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddcc68e880a7c8d9998b88047a52e76b.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078743444.html
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия

Reuters: американские следователи допустили, что школу в Иране атаковали США

Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.
"Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за <...> атаку на иранскую школу для девочек, <...> но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено", — говорится в публикации.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
Вчера, 14:24
При этом источники агентства не исключили появления новых доказательств, которые опровергнут причастность Штатов к произошедшему.
Ранее сегодня газета The New York Times писала, что удар по школе мог быть частью операции американских ВВС против расположенной рядом базы ВМС КСИР. СМИ опирается на собственный анализ, основанный на спутниковых снимках.
Учебное заведение "Шаджаре Тайебе" в Минабе попало под удар 28 февраля — в день начала масштабной военной кампании США и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Тегеран призвал УВКПЧ ООН осудить зверское нападение на школу. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей. Она назвала чудовищным отсутствие реакции на этот инцидент.
 
