Рейтинг@Mail.ru
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 06.03.2026 (обновлено: 04:56 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889980.html
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков - РИА Новости, 06.03.2026
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере нефти, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:03:00+03:00
2026-03-06T04:56:00+03:00
в мире
сша
иран
ормузский пролив
алексей пушков
александр новак
совет федерации рф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
https://ria.ru/20260301/indija-2077734118.html
https://ria.ru/20260303/iran-2078278340.html
сша
иран
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ормузский пролив, алексей пушков, александр новак, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Алексей Пушков, Александр Новак, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков

Пушков: США подорвали санкции против России, сделав все для прекращения транзита

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере нефти, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт
1 марта, 21:21
"Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из региона, на него приходится около 20 процентов мировых поставок черного золота и производных продуктов, а также СПГ.

США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
3 марта, 18:36
 
В миреСШАИранОрмузский проливАлексей ПушковАлександр НовакСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала