США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере нефти, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.
"Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", — написал Пушков в своем Telegram-канале
.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из региона, на него приходится около 20 процентов мировых поставок черного золота и производных продуктов, а также СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.