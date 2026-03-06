Рейтинг@Mail.ru
США готовятся к жестким переговорам с Китаем о российской нефти, пишут СМИ
00:58 06.03.2026 (обновлено: 08:30 06.03.2026)
США готовятся к жестким переговорам с Китаем о российской нефти, пишут СМИ
США планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив Пекину взамен собственные энергоресурсы и выгодные экономические льготы, сообщает Wall... РИА Новости, 06.03.2026
WSJ: США хотят попросить Китай покупать меньше нефти из РФ и больше из Америки

Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. США планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив Пекину взамен собственные энергоресурсы и выгодные экономические льготы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"В преддверии визита президента (США Дональда – ред.) Трампа в Пекин министр финансов (США – ред.) Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия", - пишет издание.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка
28 февраля, 11:04
Бессент планирует поднять энергетический вопрос на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая должна состояться в Париже в середине марта. Главная цель парижских переговоров — окончательно утвердить структуру и основные параметры будущих соглашений Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время апрельского саммита, которые лягут в основу диалога лидеров двух держав, сообщает газета.
В рамках подготовки к саммиту США предлагают Пекину расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В свою очередь, Китай выдвигает встречные требования, настаивая на снижении торговых пошлин, отмене санкций в сфере ИИ и микрочипов, а также на смягчении позиции Вашингтона по вопросу независимости Тайваня, пишет издание.
Помимо сокращения импорта нефти и газа из России, Бессент также намерен добиться от Пекина снижения закупок иранского газа и нефти, добавляет издание.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.
Рабочий поворачивает вентиль нефтепровода в Дацине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Поставки нефти в КНР усложнились в результате операций США, пишут СМИ
4 марта, 18:31
 
