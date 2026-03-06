https://ria.ru/20260306/sotsfond-2078894091.html
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров - РИА Новости, 06.03.2026
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров в России проживает в Москве, их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 миллионов человек, следует из данных... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:47:00+03:00
2026-03-06T02:47:00+03:00
2026-03-06T02:47:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
россия
общество
пенсии
пенсионеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20260302/lgoty-2077755176.html
https://ria.ru/20260126/pensiya-2070234598.html
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, россия, общество, пенсии, пенсионеры
Москва, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, Россия, Общество, Пенсии, Пенсионеры
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров
Соцфонд: в Москве проживает большинство российских пенсионеров