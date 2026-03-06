Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России проживает в Москве, их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 миллионов человек, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.