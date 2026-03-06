Рейтинг@Mail.ru
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров - РИА Новости, 06.03.2026
02:47 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/sotsfond-2078894091.html
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров - РИА Новости, 06.03.2026
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров в России проживает в Москве, их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 миллионов человек, следует из данных... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:47:00+03:00
2026-03-06T02:47:00+03:00
Назван регион России, где проживает больше всего пенсионеров

Соцфонд: в Москве проживает большинство российских пенсионеров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России проживает в Москве, их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 миллионов человек, следует из данных Социального фонда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным Соцфонда, в Москве насчитывается 3 017 163 пенсионера, из них работающих - 491 500 человек, а неработающих - 2 525 663 гражданина.
На втором месте по численности пенсионеров по состоянию на 1 января 2026 года располагается Московская область, где живут свыше 1,9 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край - 1 580 113 пенсионеров. Четвертое место занял Санкт-Петербург с 1 433 862 пенсионерами, а пятое - Свердловская область, где их 1 248 950 человек.
Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 40,5 миллионов человек.
МоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайРоссияОбществоПенсииПенсионеры
 
 
