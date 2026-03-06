МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Солнечная активность немного повысилась, но такое состояние звезды продержится недолго, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Сегодня ожидается чуть более живой день, но совсем минимально. Накануне на Солнце появилась пара новых пятен с нерастраченными запасами энергии. В результате график вспышечной активности из прямой линии преобразовался в небольшую гребенку — произошло несколько слабых, еле различимых вспышек. Думается, что этим и закончится — признаков дальнейшего роста пятна не показывают", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что чуть правее центра солнечного диска сейчас заметна небольшая корональная дыра, она приближается к зоне действия на Землю. Из-за этого вероятность слабой солнечной бури уровня G1 в пятницу оценивается в 50%.