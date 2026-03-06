Рейтинг@Mail.ru
10:42 06.03.2026
Солнечная активность немного повысилась
земля, российская академия наук, солнце
Земля, Российская академия наук, Солнце
ИКИ РАН: солнечная активность повысилась, но ненадолго

© Фото : NASA/SDOСолнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : NASA/SDO
Солнечная активность. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Солнечная активность немного повысилась, но такое состояние звезды продержится недолго, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Сегодня ожидается чуть более живой день, но совсем минимально. Накануне на Солнце появилась пара новых пятен с нерастраченными запасами энергии. В результате график вспышечной активности из прямой линии преобразовался в небольшую гребенку — произошло несколько слабых, еле различимых вспышек. Думается, что этим и закончится — признаков дальнейшего роста пятна не показывают", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что чуть правее центра солнечного диска сейчас заметна небольшая корональная дыра, она приближается к зоне действия на Землю. Из-за этого вероятность слабой солнечной бури уровня G1 в пятницу оценивается в 50%.
Восход Солнца из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
5 марта, 14:09
 
ЗемляРоссийская академия наукСолнце
 
 
