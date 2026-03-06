Рейтинг@Mail.ru
Российским паралимпийцам отказали в выдаче смартфонов на Играх в Италии - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
13:25 06.03.2026
Российским паралимпийцам отказали в выдаче смартфонов на Играх в Италии
2026-03-06T13:25:00+03:00
2026-03-06T13:25:00+03:00
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2078847471.html
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские паралимпийцы не получили смартфоны Samsung перед Играми в Италии, сообщила РИА Новости старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
"Смартфоны нам, конечно, не выдали", - сказала Громова.
Ранее российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
