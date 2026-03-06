https://ria.ru/20260306/sgb-2079135863.html
В Азербайджане заявили о предотвращении теракта на территории Баку
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что предотвратила планируемые теракты на территории Баку, среди целей был нефтепровод. РИА Новости, 07.03.2026
БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что предотвратила планируемые теракты на территории Баку, среди целей был нефтепровод.
Как утверждается, подготовкой к терактам и сбором разведданных занимались спецслужбы Ирана и КСИР. В качестве целей, по данным СГБ, были выбраны нефтепровод Баку–Джейхан, посольство Израиля
в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога "Ашкенази"
«
"На территорию страны были провезены три взрывных устройства", - добавляется в сообщении.
По данным СГБ Азербайджана, указанные взрывные устройства были обезврежены.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент.