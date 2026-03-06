Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить молодежные сборные России до участия в европейских турнирах в полноценном статусе - с флагом и гимном страны, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).