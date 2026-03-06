https://ria.ru/20260306/sev-2078924624.html
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить молодежные сборные России до участия в европейских турнирах в полноценном статусе - с флагом... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
