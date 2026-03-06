Рейтинг@Mail.ru
09:26 06.03.2026 (обновлено: 09:36 06.03.2026)
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить молодежные сборные России до участия в европейских турнирах в полноценном статусе - с флагом и гимном страны, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Отмечается, что данное решение следует за решением Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске молодых спортсменов, опубликованным в декабре 2025 года.
"Операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение административному совету CEV дополнительно", - отмечается в сообщении.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Сборная Италии по волейболу выиграла чемпионат мира
28 сентября 2025, 15:41
 
ВолейболСпортЕвропейская конфедерация волейбола (CEV)Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Международная федерация волейбола (FIVB)
 
