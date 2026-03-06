Рейтинг@Mail.ru
В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе
17:40 06.03.2026
В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе
В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе - РИА Новости, 06.03.2026
В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе
Улица на выезде из Саратова в сторону Волгограда получила официальное название Сталинградское шоссе, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе

РИА Новости: улица на выезде из Саратова получила название Сталинградское шоссе

Здание администрации города Саратова
Здание администрации города Саратова
Здание администрации города Саратова. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Улица на выезде из Саратова в сторону Волгограда получила официальное название Сталинградское шоссе, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
С просьбой посодействовать в переименовании части Ново-Астраханского шоссе в Саратове в Сталинградское шоссе ветераны саратовского авиационного завода обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину в феврале. Сбор подписей был приурочен к 83-летней годовщине победы в Сталинградской битве, которая отмечалась 2 февраля. Именно по этому шоссе осуществлялось основное снабжение советских войск во время Сталинградской битвы.
«
"Присвоить и изменить наименование элемента улично-дорожной сети в Заводском районе муниципального образования "Город Саратов": шоссе, берущему начало от улицы Крымской в юго-западном, а затем северо-западном направлении до улицы Большой Лесопарковой, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, Сталинградское шоссе", - говорится в распоряжении комитета по архитектуре, подписанном главным архитектором Саратова Евгением Ивановым.
Сталинградское шоссе начинается от кольца перед путепроводом на пересечении Ново-Астраханского шоссе с улицей Крымской и заканчивается на перекрестке с улицей Большой Лесопарковой в Заводском районе. Ветераны просили, чтобы оно проходило мимо мемориала погибшим военным водителям вплоть до развязки на выезде из города с трассой Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, но этот отрезок переименован не был.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград
22 мая 2025, 17:15
 
