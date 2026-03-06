Рейтинг@Mail.ru
10:45 06.03.2026
Санду призвала молдавских производителей готовиться к росту цен
Санду призвала молдавских производителей готовиться к росту цен

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала молдавских производителей готовиться к росту цен не только на топливо, но и на все остальные продукты из-за сложной энергетической ситуации, спровоцированной кризисом на Ближнем Востоке.
Правительство Молдавии 3 марта ввело режим повышенной готовности на 60 дней из-за кризиса в энергетике.
Берлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран
Вчера, 03:08
"Там (на Ближнем Востоке - ред.) много энергоресурсов. Если эта война продолжится, то мы будем говорить не только о росте цен на энергоресурсы, но и на остальные продукты. Мы должны осознавать, что проблема может стать серьезнее, мы пытаемся спасти некоторые запасы, но мы не производим топливо, мы полностью зависим от импорта. Думаю, что местные производители должны готовиться к плохому сценарию, который подразумевает более высокие цены", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
По ее словам, никто пока не может сказать точно, сколько будет продолжаться нападение на Иран, а неопределенность еще больше осложняет экономические прогнозы. "Любая война - это очень беспокоящая вещь, особенно, когда она не первая и (в мире - ред.) все больше конфликтов, а потому понятно, что мы можем все меньше полагаться на глобальный мир и глобальные правила", - добавила Санду.
Власти Ирана из-за конфликта с США и Израилем объявили о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране
28 февраля, 13:48
 
