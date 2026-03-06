КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала молдавских производителей готовиться к росту цен не только на топливо, но и на все остальные продукты из-за сложной энергетической ситуации, спровоцированной кризисом на Ближнем Востоке.