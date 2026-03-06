Названы регионы России, где чаще всего открываются спа-салоны

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
"В отрасли спа, бань и массажных салонов лидирует Москва - с марта 2025 года до марта 2026 года там появилось 592 новые компании. На втором месте Московская область с 433 новыми игроками. На третьем – Санкт-Петербург, где прибавилось 217 участников", - говорится в исследовании.
На четвертом месте по числу регистраций расположился Краснодарский край, где открылось 190 компаний, а топ-5 замкнула Башкирия - 185 новых предприятий.
Недалеко от них ушла и Ростовская область (173), вслед за ней расположились Свердловская область (131), Республика Татарстан (129), Новосибирская (114) и Челябинская области (106).
Как объяснили аналитики, лидерство Москвы связано с тем, что жители столицы предъявляют высокий спрос на услуги и наиболее платежеспособны.
"Тренд подхватывают и другие регионы – Краснодарский край со стабильно высоким туристическим потом и Башкортостан, набирающий популярность в сфере внутреннего туризма", - отметили аналитики.
Если же анализировать динамику по всей России, то с марта 2025 года по март текущего года число компаний в отрасли спа, бань и массажных салонов увеличилось на 10,4% - до 22 015 компаний.
При этом количество регистраций превысило число ликвидаций - 4755 против 2689.
Больше всего ликвидаций в отрасли наблюдается в тех же регионах, которые лидируют по количеству регистраций. Так, в Москве закрылось 312 компаний, в Московской области - 219, в Краснодарском крае - 115, в Санкт-Петербурге - 115, в Башкирию -109.