Названы регионы России, где чаще всего открываются спа-салоны

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".

"В отрасли спа, бань и массажных салонов лидирует Москва - с марта 2025 года до марта 2026 года там появилось 592 новые компании. На втором месте Московская область с 433 новыми игроками. На третьем – Санкт-Петербург , где прибавилось 217 участников", - говорится в исследовании.

На четвертом месте по числу регистраций расположился Краснодарский край , где открылось 190 компаний, а топ-5 замкнула Башкирия - 185 новых предприятий.

Как объяснили аналитики, лидерство Москвы связано с тем, что жители столицы предъявляют высокий спрос на услуги и наиболее платежеспособны.

"Тренд подхватывают и другие регионы – Краснодарский край со стабильно высоким туристическим потом и Башкортостан , набирающий популярность в сфере внутреннего туризма", - отметили аналитики.

Если же анализировать динамику по всей России , то с марта 2025 года по март текущего года число компаний в отрасли спа, бань и массажных салонов увеличилось на 10,4% - до 22 015 компаний.

При этом количество регистраций превысило число ликвидаций - 4755 против 2689.