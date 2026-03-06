https://ria.ru/20260306/rzhd-2079050390.html
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте - РИА Новости, 06.03.2026
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте
РЖД на мартовские праздники ожидают наибольший спрос на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, будут пользоваться популярностью и составы в направлении... РИА Новости, 06.03.2026
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД на мартовские праздники ожидают наибольший спрос на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, будут пользоваться популярностью и составы в направлении Нижнего Новгорода, Казани, городов Краснодарского и Ставропольского края, сообщили РИА Новости в компании.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России
в этом году 8 марта приходится на воскресенье. Поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, россияне отдыхают три дня с 7 по 9 марта.
"Ожидаем, что наибольшей популярностью будут пользоваться поездки между Москвой
и Санкт-Петербургом
. А также в направлении Нижнего Новгорода
, Казани
, городов Краснодарского и Ставропольского края", - рассказали в РЖД
.
В праздничные дни февраля и марта РЖД назначили свыше 4,3 тысячи регулярных и дополнительных поездов, в частности, свыше 2,1 тысячи с 6 по 9 марта.
Компания сообщала, что в поездах дальнего следования в 2025 году отправлено 126,7 миллиона человек (-0,6%).