В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД на мартовские праздники ожидают наибольший спрос на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, будут пользоваться популярностью и составы в направлении Нижнего Новгорода, Казани, городов Краснодарского и Ставропольского края, сообщили РИА Новости в компании.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году 8 марта приходится на воскресенье. Поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, россияне отдыхают три дня с 7 по 9 марта.

В праздничные дни февраля и марта РЖД назначили свыше 4,3 тысячи регулярных и дополнительных поездов, в частности, свыше 2,1 тысячи с 6 по 9 марта.