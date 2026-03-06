https://ria.ru/20260306/rozhkov-2078984858.html
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде
Международный паралимпийский комитет (IPC) согласовал экипировку российских спортсменов на Играх в Италии по всем видам спорта, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T13:13:00+03:00
2026-03-06T13:13:00+03:00
2026-03-06T13:13:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078533280_0:206:3190:2000_1920x0_80_0_0_8b4d437e38191dc8faaa593d4f89a266.jpg
https://ria.ru/20260306/rumynija-2078953844.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078533280_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_487cd7ffb45dff9af00b3717a6a10492.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде
Рожков: IPC согласовал экипировку российских атлетов с цветами флага на Играх