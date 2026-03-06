Рейтинг@Mail.ru
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде
13:13 06.03.2026
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде
Россиянам согласовали экипировку с цветами флага на Паралимпиаде
2026-03-06T13:13:00+03:00
2026-03-06T13:13:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078533280_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_487cd7ffb45dff9af00b3717a6a10492.jpg
1920
1920
true
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный паралимпийский комитет (IPC) согласовал экипировку российских спортсменов на Играх в Италии по всем видам спорта, сообщил РИА Новости глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах ПКР. Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
«
"Международный паралимпийский комитет согласовал спортивную экипировку российских спортсменов на Играх по всем видам спорта – лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду. Так же, как и общая экипировка, она содержит национальную атрибутику и цвета государственного флага", - сказал Рожков.
Флаг Паралимпийского движения - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады
Вчера, 11:18
 
Паралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
