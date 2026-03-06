Многодетная мать из Финляндии рассказала о плюсах жизни в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что очень рада переезду в Выборг со своей семьей из Финляндии, отметив появившиеся у детей возможности в занятиях спортом и преимущества российского образования над европейским.

"У нас там начались проблемы, когда началось СВО. Начались проблемы как на работе, так и у детей в школе. Появились какие-то неприятные вопросы, неприятные ситуации. И в 2023 году мы решили переехать. Когда дети закончили учебный год в 2024 году, летом мы переехали в Выборг", - сказала Сярккя на Невском форуме друзей России

Она отметила, что Выборг "хорошо встретил" ее семью. По словам женщины, детей удалось быстро оформить в школу, где они учатся уже второй год, и им очень нравится.

"Выборг еще славится тем, что у нас есть очень хороший спортивный клуб "Фаворит", где у меня сын занимается тяжелой атлетикой в олимпийском резерве. Дочь занимается дополнительно в художественной школе. И наша школа, наше образование, оно очень сильное. Оно сильнее, чем в Европе . Я очень рада, что я перевезла детей сюда. Они будут образованы, они будут хорошо в спортивном плане потянуты", - поделилась Сярккя.

Она считает, что в Выборге хорошо развита и сфера медицинского обслуживания.

"Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей" - добавила женщина.