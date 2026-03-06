https://ria.ru/20260306/rossiya-2079077780.html
Многодетная мать из Финляндии рассказала о плюсах жизни в России
Многодетная мать из Финляндии рассказала о плюсах жизни в России - РИА Новости, 06.03.2026
Многодетная мать из Финляндии рассказала о плюсах жизни в России
Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что очень рада переезду в Выборг со своей семьей из Финляндии, отметив появившиеся у детей возможности в занятиях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что очень рада переезду в Выборг со своей семьей из Финляндии, отметив появившиеся у детей возможности в занятиях спортом и преимущества российского образования над европейским.
"У нас там начались проблемы, когда началось СВО. Начались проблемы как на работе, так и у детей в школе. Появились какие-то неприятные вопросы, неприятные ситуации. И в 2023 году мы решили переехать. Когда дети закончили учебный год в 2024 году, летом мы переехали в Выборг", - сказала Сярккя на Невском форуме друзей России
.
Она отметила, что Выборг
"хорошо встретил" ее семью. По словам женщины, детей удалось быстро оформить в школу, где они учатся уже второй год, и им очень нравится.
"Выборг еще славится тем, что у нас есть очень хороший спортивный клуб "Фаворит", где у меня сын занимается тяжелой атлетикой в олимпийском резерве. Дочь занимается дополнительно в художественной школе. И наша школа, наше образование, оно очень сильное. Оно сильнее, чем в Европе
. Я очень рада, что я перевезла детей сюда. Они будут образованы, они будут хорошо в спортивном плане потянуты", - поделилась Сярккя.
Она считает, что в Выборге хорошо развита и сфера медицинского обслуживания.
"Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей" - добавила женщина.
В Санкт-Петербурге
проходит Невский форум друзей России, в котором принимают участие иностранные журналисты, общественные деятели и политики, открыто выражающие поддержку России.