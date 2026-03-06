Роналду отправится в Мадрид для лечения травмы, заявил тренер "Аль-Насра"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главный тренер саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Хорхе Жезус заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду отправится в Мадрид для прохождения лечения травмы задней поверхности бедра у личного терапевта.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". 41-летний португалец представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 114 мячей в 129 матчах.