Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Россию с 6 марта
Эмиратская авиакомпания Etihad будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов, следует из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:43:00+03:00
2026-03-06T09:43:00+03:00
2026-03-06T09:56:00+03:00
