Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Россию с 6 марта - РИА Новости, 06.03.2026
09:43 06.03.2026 (обновлено: 09:56 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/reysy-2078927714.html
Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Россию с 6 марта
Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Россию с 6 марта - РИА Новости, 06.03.2026
Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Россию с 6 марта
Эмиратская авиакомпания Etihad будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов, следует из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:43:00+03:00
2026-03-06T09:56:00+03:00
россия
москва
в мире
россия
москва
россия, москва, в мире
Россия, Москва, В мире
Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Россию с 6 марта

Эмиратская Etihad подтвердила возобновление рейсов в Москву и Петербург 6 марта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Etihad будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов, следует из заявления авиакомпании в соцсети Х.
"Авиакомпания Etihad возобновит ограниченное количество коммерческих рейсов с 6 марта 2026 года, выполняя полеты между Абу-Даби и рядом ключевых пунктов назначения", - говорится в заявлении.
Москва (аэропорт "Шереметьево") и Санкт-Петербург попали в опубликованный список из 68 направлений, в которые Etihad собирается совершать рейсы в период с 6 по 19 марта, следует из заявления.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Авиарейсы между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока возобновились
3 марта, 11:32
 
РоссияМоскваВ мире
 
 
