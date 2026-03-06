Рейтинг@Mail.ru
22:47 06.03.2026 (обновлено: 23:05 06.03.2026)
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, вооруженные силы сша, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Вооруженные силы США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля.
Он призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам.
Российский лидер также выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования из-за гибели аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирного населения.
Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность России с иранским народом. Он подробно проинформировал его о развитии ситуации. Стороны условились продолжить диалог. Президент России также отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В миреИранРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
