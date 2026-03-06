Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля.
Он призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам.
Российский лидер также выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования из-за гибели аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирного населения.
Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность России с иранским народом. Он подробно проинформировал его о развитии ситуации. Стороны условились продолжить диалог. Президент России также отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54