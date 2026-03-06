https://ria.ru/20260306/putin-2078986852.html
Глава Нижегородской области рассказал Путину об итогах работы за 2025 год
Глава Нижегородской области рассказал Путину об итогах работы за 2025 год - РИА Новости, 06.03.2026
Глава Нижегородской области рассказал Путину об итогах работы за 2025 год
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Владимиру Путину об уровне безработицы, росте доходов населения и рождаемости в регионе. РИА Новости, 06.03.2026
Путин на встрече с губернатором Нижегородской области
Никитин доложил президенту о развитии региона по итогам 2025-го
Глава Нижегородской области рассказал Путину об итогах работы за 2025 год
Никитин доложил Путину о демографической ситуации в Нижегородской области
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Владимиру Путину об уровне безработицы, росте доходов населения и рождаемости в регионе.
"Мы сейчас на первом месте по уровню безработицы. Имеется в виду в положительном смысле, с конца. То есть у нас самая низкая безработица", — отметил он.
Зарплаты при этом выросли более чем на шесть процентов, а реальные денежные доходы прибавили 8,3 процента.
Одним из главных приоритетов развития региона стала демография. Так, впервые за всю историю наблюдений суммарный коэффициент рождаемости там превысил средний по Приволжскому федеральному округу.
"Рост пошел примерно с июля, мы опередили годовой прогноз Росстата, который был изначально составлен в январе прошлого года, на 947 детей, то есть почти тысяча детишек родилась плюсом", — рассказал Никитин.
Среди проблем, которые предстоит решить, остается смертность на дорогах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал глава региона, в январе ее уже удалось сократить по сравнению с первым месяцем прошлого года.