Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство россиян (73,3%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,5% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (73,3%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 16,6% оценили его работу негативно. Кроме того, 77,5% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 17,8% граждан.
Работу правительства России одобряют 45,3% опрошенных, не одобряют - 23,2%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 57,2% россиян, 21,2% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 31,8% россиян назвали "Единую Россию", 10,2% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 9,1% - партию "Новые люди", 6,1% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 8,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 23 февраля по 1 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Путин назвал ситуацию в мире турбулентной
5 марта, 14:49