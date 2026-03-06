https://ria.ru/20260306/pryguny-2079068019.html
Российские прыгуны в воду завоевали квоты для участия в суперфинале КМ
Российские спортсмены завоевали индивидуальные и неименные квоты для участия в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
спорт
елизавета кузина
руслан терновой
анна конаныхина
никита шлейхер
Российские прыгуны в воду выиграли квоты для участия в суперфинале КМ в Пекине