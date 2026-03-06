Рейтинг@Mail.ru
Российские прыгуны в воду завоевали квоты для участия в суперфинале КМ
16:45 06.03.2026
Российские прыгуны в воду завоевали квоты для участия в суперфинале КМ
Российские прыгуны в воду завоевали квоты для участия в суперфинале КМ
2026
Российские прыгуны в воду завоевали квоты для участия в суперфинале КМ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали индивидуальные и неименные квоты для участия в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России.
Индивидуальные квоты получили Елизавета Кузина, Никита Шлейхер и Кристина Айдарова (все - прыжки с трехметрового трамплина), Руслан Терновой и Анна Конаныхина (оба - прыжки с вышки).
Неименные квоты были получены в синхронных прыжках с вышки 10 м у мужчин и женщин, в синхронных прыжках с трамплина 3 м у женщин, а также в смешанных командах.
Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду пройдет с 1 по 3 мая в Пекине.
Игры БРИКС. Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Мужчины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду с участием россиян
Спорт Елизавета Кузина Руслан Терновой Анна Конаныхина Никита Шлейхер
 
