Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор

ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Суд в Волгоградской области приговорил водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе, к 2,5 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Ему назначено 2,5 года колонии-поселения", - прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что суд также лишил виновника ДТП прав на 2,5 года, кроме того, он должен выплатить семье погибшего ребенка 1,5 миллиона рублей.