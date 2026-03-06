https://ria.ru/20260306/prigovor-2079131087.html
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор - РИА Новости, 06.03.2026
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор
Суд в Волгоградской области приговорил водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе, к 2,5 года колонии-поселения, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:12:00+03:00
происшествия
волгоградская область
волжский
волгоград
волгоградская область
волжский
волгоград
Новости
ru-RU
Происшествия, Волгоградская область, Волжский, Волгоград
РИА Новости: водителю маршрутки дали 2,5 года за смертельное ДТП под Волгоградом