Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор - РИА Новости, 06.03.2026
21:12 06.03.2026
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор
2026-03-06T21:12:00+03:00
2026-03-06T21:12:00+03:00
Водителю, насмерть сбившему школьницу под Волгоградом, вынесли приговор

ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Суд в Волгоградской области приговорил водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе, к 2,5 года колонии-поселения, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года водитель маршрутки сбил 9-летнюю девочку на самокате, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора в городе Волжский Волгоградской области.
«
"Ему назначено 2,5 года колонии-поселения", - прокомментировали в пресс-службе.
Уточняется, что суд также лишил виновника ДТП прав на 2,5 года, кроме того, он должен выплатить семье погибшего ребенка 1,5 миллиона рублей.
ПроисшествияВолгоградская областьВолжскийВолгоград
 
 
