Президент ЦАР назвал карательную дипломатию новым лицом колониализма

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Современный колониализм изменил своё лицо, теперь он проявляется в карательной дипломатии и санкциях, заявил РИА Новости президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Арканж Туадера, который находится в России с рабочим визитом.