14:01 06.03.2026
Президент ЦАР назвал карательную дипломатию новым лицом колониализма
Президент ЦАР назвал карательную дипломатию новым лицом колониализма
в мире
россия
цар
африка
оон
фостен-арканж туадера
россия
цар
африка
В мире, Россия, ЦАР, Африка, ООН, Фостен-Арканж Туадера
Президент ЦАР назвал карательную дипломатию новым лицом колониализма

Президент ЦАР: у колониализма новое лицо - карательная дипломатия и санкции

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Современный колониализм изменил своё лицо, теперь он проявляется в карательной дипломатии и санкциях, заявил РИА Новости президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Арканж Туадера, который находится в России с рабочим визитом.
"Конечно, сегодня колониализм изменил лицо. Это проявляется, в частности, через принудительную и даже карательную дипломатию, через санкции, а также односторонние действия, которые мы наблюдаем в настоящее время", - сказал лидер ЦАР, отвечая на вопрос об учреждении Международного дня борьбы с колониализмом.
Он напомнил, что в своей речи на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году назвал колониализм "преступлением против человечества, последствия которого до сих пор отражаются на стране и её развитии".
Президент ЦАР также отметил вклад России в достижение исторической справедливости в вопросах колониализма и его последствий.
"Мы высоко ценим инициативу ООН, поддержанную Российской Федерацией, сделать 14 декабря днём борьбы с колониализмом. Мы как африканская страна поддерживаем подобные шаги. Взаимодействие с Россией в рамках саммита – это новый, альтернативный путь в рамках сегодняшнего полностью поляризованного мира", - подчеркнул Туадера.
Переговоры Путина с президентом ЦАР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
5 марта, 14:26
 
