В Махачкале загорелся мебельный цех
В Махачкале загорелся мебельный цех - РИА Новости, 06.03.2026
В Махачкале загорелся мебельный цех
Пожар произошел в мебельном цехе в Махачкале, есть угроза распространения огня, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 06.03.2026
