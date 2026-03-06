Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале загорелся мебельный цех
18:50 06.03.2026 (обновлено: 18:58 06.03.2026)
В Махачкале загорелся мебельный цех
В Махачкале загорелся мебельный цех
Пожар произошел в мебельном цехе в Махачкале, есть угроза распространения огня, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:50:00+03:00
2026-03-06T18:58:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
россия
республика дагестан
2026
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелся мебельный цех

МЧС: в Махачкале загорелся мебельный цех, есть угроза распространения огня

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в мебельном цехе в Махачкале, есть угроза распространения огня, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.
«

"Поступило сообщение по системе 112 о том, что в городе Махачкале, по улице Аметхана-Султана, 7, горит мебельный цех… В 17.41 (мск - ред.) по прибытии первого подразделения повышен ранг 1-БИС (условное обозначение повышенной сложности пожара: выше базового номера 1 - ред.)… Есть угроза распространения на другие цеха", – говорится в сообщении.

Примерная площадь возгорания – 600 квадратных метров, добавили в ведомстве.
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
