В Госдуме предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам
01:52 06.03.2026
В Госдуме предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам
Депутаты Госдумы предложили увеличить предельную стоимость подарков для работников образовательных, медицинских и социальных организаций с 3 тысяч до 10 тысяч... РИА Новости, 06.03.2026
2026
В Госдуме предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельную стоимость подарков для работников образовательных, медицинских и социальных организаций с 3 тысяч до 10 тысяч рублей.
Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, а также депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Свищёв, Евгений Марченко и Алексей Журавлёв.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 575 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на увеличение предела допустимой стоимости подарка работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в соответствии законом, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций.
Данный запрет, как пояснили авторы инициативы, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, однако, предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся.
"Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, занимающих посты в высоких кабинетах, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними. Но учителя, врачи, рядовые сотрудники соцучреждений разве не заслуживают послаблений?" - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником всё сложнее уложить в три тысячи рублей, а на 10 тысяч можно сделать достойный памятный подарок, особенно если речь о юбилее любимого педагога или врача, который десятилетиями лечит всю семью.
"Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим", - сказал Гусев РИА Новости.
