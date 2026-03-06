https://ria.ru/20260306/peterburg-2079150372.html
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты на 10 марта
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Туристам, чей рейс из Дубая в Санкт-Петербург уже трижды был отменен, выдали билеты на 10 марта на рейс в Москву, ваучер на проживание туроператор продлил, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
Женщина рассказала, что прилетела с друзьями по путевке в Дубай в конце февраля и 3 марта должна была вылететь рейсом Flydubai в "Пулково", но вылет перенесли на 5 марта, потом на 6 марта.
"Всех русских туристов из нашего отеля уже вывезли, остались только мы и иностранцы. Сегодня ситуация немного прояснилась: мы получили билеты на вылет только на 10 марта, и наш рейс не до Санкт-Петербурга, а до Москвы", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что туроператор продлил ваучер и питание до вылета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.