Рейтинг@Mail.ru
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/peterburg-2079150372.html
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты - РИА Новости, 06.03.2026
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты
Туристам, чей рейс из Дубая в Санкт-Петербург уже трижды был отменен, выдали билеты на 10 марта на рейс в Москву, ваучер на проживание туроператор продлил,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:44:00+03:00
2026-03-06T23:44:00+03:00
иран
дубай
санкт-петербург
flydubai
пулково (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993873654_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_82abced1d03bd10eb891258a4d88332b.jpg
https://ria.ru/20260306/aeroport-2078990060.html
иран
дубай
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993873654_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_567420847e9d96b390ad7aac73af66a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, дубай, санкт-петербург, flydubai, пулково (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Дубай, Санкт-Петербург, Flydubai, Пулково (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты

Туристам, чей рейс из Дубая в Петербург отменен, выдали новые билеты на 10 марта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Туристам, чей рейс из Дубая в Санкт-Петербург уже трижды был отменен, выдали билеты на 10 марта на рейс в Москву, ваучер на проживание туроператор продлил, сообщила РИА Новости туристка из Великого Новгорода Маргарита.
Женщина рассказала, что прилетела с друзьями по путевке в Дубай в конце февраля и 3 марта должна была вылететь рейсом Flydubai в "Пулково", но вылет перенесли на 5 марта, потом на 6 марта.
"Всех русских туристов из нашего отеля уже вывезли, остались только мы и иностранцы. Сегодня ситуация немного прояснилась: мы получили билеты на вылет только на 10 марта, и наш рейс не до Санкт-Петербурга, а до Москвы", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что туроператор продлил ваучер и питание до вылета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах
Вчера, 13:34
 
ИранДубайСанкт-ПетербургFlydubaiПулково (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала