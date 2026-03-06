Рейтинг@Mail.ru
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079144702.html
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном
Российские спортсмены впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх с национальными флагом и гимном, заявил РИА новости президент Паралимпийского... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:57:00+03:00
2026-03-06T22:57:00+03:00
спорт
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
паралимпийские игры
павел рожков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079143200_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_55521539d226417ab57d99e90bd5b521.jpg
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2078847471.html
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079140973.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079143200_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1c07fb5675761c421540816ed9c1e292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, паралимпийские игры, павел рожков
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Паралимпийские игры, Павел Рожков
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном

Рожков: спортсмены из РФ впервые с 2014 г участвуют в Паралимпиаде с флагом

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады - 2026
Читать в
MaxДзен
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Российские спортсмены впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх с национальными флагом и гимном, заявил РИА новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Вчера, 00:15
"После 2014 года мы впервые участвуем в церемонии открытия (Паралимпиады – ред.) с флагом, гимном и в экипировке с российской символикой. Для нас это – большая честь и радость", - сказал он перед церемонией открытия Паралимпиады.
Помимо этого, президент ПКР заявил РИА Новости, что российская делегация на церемонии открытии будет небольшой, и целый ряд спортсменов доедут до места проведения Игр позже. В планах у российской команды – достойно выступить на Паралимпиаде.
"Мы медали не считаем, мы их завоевываем!" – добавил Рожков.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Веронская Арена на церемонии открытия Паралимпиады заполнена на две трети
Вчера, 22:23
 
СпортПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыПаралимпийские игрыПавел Рожков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала