Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном

ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Российские спортсмены впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх с национальными флагом и гимном, заявил РИА новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России

"После 2014 года мы впервые участвуем в церемонии открытия (Паралимпиады – ред.) с флагом, гимном и в экипировке с российской символикой. Для нас это – большая честь и радость", - сказал он перед церемонией открытия Паралимпиады.

Помимо этого, президент ПКР заявил РИА Новости, что российская делегация на церемонии открытии будет небольшой, и целый ряд спортсменов доедут до места проведения Игр позже. В планах у российской команды – достойно выступить на Паралимпиаде.

"Мы медали не считаем, мы их завоевываем!" – добавил Рожков