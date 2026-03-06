https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079144702.html
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном
Российские спортсмены впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх с национальными флагом и гимном, заявил РИА новости президент Паралимпийского... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Российские спортсмены впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх с национальными флагом и гимном, заявил РИА новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России
.
"После 2014 года мы впервые участвуем в церемонии открытия (Паралимпиады – ред.) с флагом, гимном и в экипировке с российской символикой. Для нас это – большая честь и радость", - сказал он перед церемонией открытия Паралимпиады.
Помимо этого, президент ПКР заявил РИА Новости, что российская делегация на церемонии открытии будет небольшой, и целый ряд спортсменов доедут до места проведения Игр позже. В планах у российской команды – достойно выступить на Паралимпиаде.
"Мы медали не считаем, мы их завоевываем!" – добавил Рожков
.
Паралимпиада в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
пройдет с 6 по 15 марта. На Играх выступят шесть российских параатлетов.