Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады

ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости. Российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте - трехкратный чемпион Паралимпийских игр Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Багиян; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.