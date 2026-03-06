https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079142920.html
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T22:38:00+03:00
2026-03-06T22:38:00+03:00
2026-03-06T23:14:00+03:00
паралимпийские игры
алексей бугаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_9571a60cc085e63126bbc2e7a4ccff30.jpg
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2078847471.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2851872d1d9149a5e94facf1ea7747d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийские игры, алексей бугаев
Паралимпийские игры, Алексей Бугаев
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Российская делегация вышла под флагом страны на церемонию открытия Паралимпиады
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости. Российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.
Мероприятие проходит в пятницу в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона", построенном около 30 года нашей эры. Флаги участвующих в параде спортсменов стран несут волонтеры. Официальными знаменосцами сборной России, которых показывают в подготовленном для мероприятия видео, выступают лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.
В церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте - трехкратный чемпион Паралимпийских игр Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Багиян; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.