Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
22:38 06.03.2026 (обновлено: 23:14 06.03.2026)
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026
паралимпийские игры, алексей бугаев
Паралимпийские игры, Алексей Бугаев
Российская делегация вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады

Российская делегация вышла под флагом страны на церемонию открытия Паралимпиады

Церемония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости. Российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.
Мероприятие проходит в пятницу в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона", построенном около 30 года нашей эры. Флаги участвующих в параде спортсменов стран несут волонтеры. Официальными знаменосцами сборной России, которых показывают в подготовленном для мероприятия видео, выступают лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.
В церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте - трехкратный чемпион Паралимпийских игр Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Багиян; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Вчера, 00:15
 
Паралимпийские игрыАлексей Бугаев
 
