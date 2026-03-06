Рейтинг@Mail.ru
Началась церемония открытия Паралимпиады в Италии
22:04 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079138424.html
Началась церемония открытия Паралимпиады в Италии
Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр началась в итальянской Вероне. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2078847471.html
спорт, паралимпийские игры, алексей бугаев
Спорт, Паралимпийские игры, Алексей Бугаев
Началась церемония открытия Паралимпиады в Италии

Церемония открытия Паралимпийских игр началась в итальянской Вероне

Церемония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости. Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр началась в итальянской Вероне.
Мероприятие проходит в пятницу в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона", построенном около 30 года нашей эры.
В рамках церемонии состоится традиционный парад спортсменов. В нем ожидается участие атлетов 28 национальных паралимпийских комитетов, включая россиян. По политическим причинам от участия в церемонии открытия отказались представители олимпийских комитетов Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх с национальной символикой выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте - трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Вчера, 00:15
 
СпортПаралимпийские игрыАлексей Бугаев
 
