Началась церемония открытия Паралимпиады в Италии

В рамках церемонии состоится традиционный парад спортсменов. В нем ожидается участие атлетов 28 национальных паралимпийских комитетов, включая россиян. По политическим причинам от участия в церемонии открытия отказались представители олимпийских комитетов Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх с национальной символикой выступят шесть россиян: в горнолыжном спорте - трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.