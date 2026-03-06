Рейтинг@Mail.ru
23:24 06.03.2026 (обновлено: 23:55 06.03.2026)
В Италии стартовали Паралимпийские игры
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил зимние Паралимпийские игры 2026 года открытыми. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026
Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо объявили открытыми

Церемония открытия Паралимпиады-2026
Церемония открытия Паралимпиады-2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады-2026
ВЕРОНА, 6 мар — РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла объявил зимние Паралимпийские игры 2026 года открытыми.
"Паралимпийская деревня — это живой пример того, каким общество может и должно быть: свободное от политики, это место, где каждому рады, каждый чувствует себя частью чего-то целого и каждого ценят", — сказал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Он подчеркнул, что своими исключительными способностями паралимпийцы напоминают миру, что инвалидность сама по себе — не ограничение, а невероятное измерение человеческого многообразия.
Ранее состоялся парад спортсменов, в котором приняла участие и российская делегация. Соревнования будут проходить с 6 по 15 марта, на них под национальным флагом выступят шесть россиян:
— в горнолыжном спорте — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина;
— в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков и призер чемпионата мира Анастасия Багиян;
— в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Багиян и Бугаев стали официальными знаменосцами сборной России, которых показывают в специально подготовленном видео.
Церемония открытия проходит в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона", построенном около 30 года нашей эры.
