https://ria.ru/20260306/obama-2079150057.html
Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами
Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами - РИА Новости, 06.03.2026
Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами
Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать и питаться РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:42:00+03:00
2026-03-06T23:42:00+03:00
2026-03-06T23:42:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
лос-анджелес
барак обама
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879956415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa3d35ad77d9087e5250a02f37a758f5.jpg
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072053268.html
сша
нью-йорк (город)
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879956415_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_703ea1b5ab1cdd026c8df5fc17b6d7e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, барак обама, колумбийский университет
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Барак Обама, Колумбийский университет
Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами
Обама в молодости питался консервами, чтобы выплатить студенческий долг