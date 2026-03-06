Рейтинг@Mail.ru
23:42 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/obama-2079150057.html
Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами
в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, барак обама, колумбийский университет
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Барак Обама, Колумбийский университет
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать и питаться консервами.
"Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман", - сказал Обама на поминальной службе по темнокожему пастору Джесси Джексону.
Обама рассказал, что это происходило в то время, когда Джексон впервые выдвигался в президенты США. "Я тогда только из колледжа выпустился", - вспомнил бывший американский лидер.
Обама после школы поступил в небольшой коллеж искусств в Лос-Анджелесе, затем перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где в 1983 году получил степень бакалавра в области искусств. Позже он получил степень юриста в Гарварде.
Джесси Джексон – пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
 
Заголовок открываемого материала