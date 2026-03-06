https://ria.ru/20260306/oae-2078970629.html
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в проведении вынесенных матчей в ОАЭ, заявил президент лиги Алексей Морозов. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
