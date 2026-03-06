КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ

«

"В этом году были разговоры о проведении вынесенных матчей в ОАЭ. Нам интересен этот рынок. Но сейчас тяжело загадывать, учитывая нынешнее положение в мире. Наши коллеги летали в Абу-Даби, инспектировали арену. Но она была занята в те сроки, когда мы хотели провести там матч", - сказал Морозов журналистам.