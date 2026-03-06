Рейтинг@Mail.ru
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ
Хоккей
Хоккей
 
12:26 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/oae-2078970629.html
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в проведении вынесенных матчей в ОАЭ, заявил президент лиги Алексей Морозов. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T12:26:00+03:00
2026-03-06T12:26:00+03:00
хоккей
спорт
алексей морозов (хоккей)
шанхайские драконы
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914789628_0:125:1199:799_1920x0_80_0_0_8739849f6317774ee6221aff72b4a5a4.jpg
https://ria.ru/20260306/drakony-2078930535.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914789628_78:0:1143:799_1920x0_80_0_0_8012804642ddbff6f9247c072901d3eb.jpg
1920
1920
true
хоккей, алексей морозов (хоккей), шанхайские драконы, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Шанхайские драконы, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ

Глава КХЛ заявил, что лига заинтересована в проведении матчей в ОАЭ

© Фото : photo.khl.ru, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов"СКА Арена" перед Матчем звезд КХЛ
СКА Арена перед Матчем звезд КХЛ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : photo.khl.ru, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в проведении вынесенных матчей в ОАЭ, заявил президент лиги Алексей Морозов.
В четверг команда КХЛ "Шанхайские драконы" со счетом 1:2 проиграла новосибирской "Сибири" в вынесенной встрече в Шанхае в рамках KHL World Games. Домашние матчи "драконы" играют на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.
«
"В этом году были разговоры о проведении вынесенных матчей в ОАЭ. Нам интересен этот рынок. Но сейчас тяжело загадывать, учитывая нынешнее положение в мире. Наши коллеги летали в Абу-Даби, инспектировали арену. Но она была занята в те сроки, когда мы хотели провести там матч", - сказал Морозов журналистам.
В декабре 2024 года Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта ОАЭ.
Шанхайские Драконы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Шанхайские драконы" планируют начать сезон-2027/28 в Шанхае
