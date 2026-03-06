Рейтинг@Mail.ru
14:47 06.03.2026
Китай выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
в мире
иран
китай
ближний восток
али хаменеи
мао нин
владимир путин
оон
иран
китай
ближний восток
в мире, иран, китай, ближний восток, али хаменеи, мао нин, владимир путин, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Китай, Ближний Восток, Али Хаменеи, Мао Нин, Владимир Путин, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Китай выражает глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщается на сайте министерства иностранных дел КНР.
"Заместитель министра иностранных дел Мяо Дэюй посетил посольство Ирана в КНР, чтобы почтить память и выразить от Китая глубокие соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - сказано в заявлении ведомства.
Ранее МИД КНР выразило решительный протест и строгое осуждение в связи с гибелью Хаменеи, отметив, что его убийство попрало цели и принципы устава ООН и основные нормы международных отношений, а также серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай призывает все стороны прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреИранКитайБлижний ВостокАли ХаменеиМао НинВладимир ПутинООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала