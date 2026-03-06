Китай выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Китай выражает глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщается на сайте министерства иностранных дел КНР.
"Заместитель министра иностранных дел Мяо Дэюй посетил посольство Ирана в КНР, чтобы почтить память и выразить от Китая глубокие соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - сказано в заявлении ведомства.
Ранее МИД КНР выразило решительный протест и строгое осуждение в связи с гибелью Хаменеи, отметив, что его убийство попрало цели и принципы устава ООН и основные нормы международных отношений, а также серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай призывает все стороны прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.