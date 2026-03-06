Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией - РИА Новости, 06.03.2026
00:17 06.03.2026 (обновлено: 01:18 06.03.2026)
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией - РИА Новости, 06.03.2026
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией
Москва видит стремление ЕС создать долговременную правовую базу на полный разрыв экономических связей с Россией, заявил глава департамента европейских проблем... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
россия
евросоюз
москва
урсула фон дер ляйен
россия
москва
в мире, россия, евросоюз, москва, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Евросоюз, Москва, Урсула фон дер Ляйен
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией

Масленников: ЕС хочет создать правовой задел на полный разрыв связей с Россией

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва видит стремление ЕС создать долговременную правовую базу на полный разрыв экономических связей с Россией, заявил глава департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
"Мы видим стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей с нашей страной, несмотря на уже понесенный Евросоюзом ущерб. За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается", - сказал он в интервью изданию "Известия".
В миреРоссияЕвросоюзМоскваУрсула фон дер Ляйен
 
 
