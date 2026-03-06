https://ria.ru/20260306/mid-2078880808.html
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией
В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией
2026-03-06T00:17:00+03:00
2026-03-06T00:17:00+03:00
2026-03-06T01:18:00+03:00
Масленников: ЕС хочет создать правовой задел на полный разрыв связей с Россией
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва видит стремление ЕС создать долговременную правовую базу на полный разрыв экономических связей с Россией, заявил глава департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
"Мы видим стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен
создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей с нашей страной, несмотря на уже понесенный Евросоюзом ущерб. За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается", - сказал он в интервью изданию "Известия"
"За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается", - сказал Масленников.
Дипломат также подчеркнул, что экономическое сотрудничество Россия никогда не политизировала, а вот в ЕС пещерная русофобия выдается за экспертные знания о стране.