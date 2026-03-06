В МИД заявили о стремлении ЕС создать задел на разрыв связей с Россией

"За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается", - сказал Масленников.

Дипломат также подчеркнул, что экономическое сотрудничество Россия никогда не политизировала, а вот в ЕС пещерная русофобия выдается за экспертные знания о стране.