12:37 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/max-2078973840.html
В MAX опровергли сообщения о доступе к фото пользователей
2026
технологии, мессенджер max
Технологии, Мессенджер Max
В MAX опровергли сообщения о доступе к фото пользователей

MAX: фотографии пользователей на платформе надежно защищены

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фотографии пользователей в нацмессенджере Max надежно защищены: они доступны лишь владельцу и тем, с кем он ими сам поделился, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной платформы.
Ранее в пятницу ряд СМИ написал, что личные фото из переписок в Max может смотреть кто угодно по прямой ссылке на изображение из веб-версии, которую якобы можно подобрать.
"В Telegram-каналах распространяется фейк... о фото в Мах... который опровергли эксперты по кибербезопасности. Личные фото недоступны никому, кроме владельца. Другие пользователи могут увидеть фото, только если владелец добровольно поделится ими или ссылкой на них. Ссылку нельзя подобрать или сгенерировать", - сообщили в Max.
"Все данные пользователей нацмессенджера, включая фото, надежно защищены", - подчеркнули в нацмессенджере.
