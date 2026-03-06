Открылась регистрация на марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Открылась регистрация на марафон "Белые ночи", который пройдет в Санкт-Петербурге 4 июля.
Организатором забега выступает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.
© Фото : Пресс-служба "Бегового сообщества"Марафон "Белые ночи"
Марафон "Белые ночи"
"Для нас марафон "Белые ночи" — не просто спортивное событие, а один из самых любимых и знаковых стартов, который по праву считается одним из старейших и самых атмосферных в стране. Уже пятый год он проходит при нашей поддержке, и мы особенно ценим возможность быть частью его истории, бережно сохранять традиции и вместе с участниками создавать ту самую уникальную атмосферу, ради которой сюда возвращаются снова и снова", — рассказал директор марафона "Белые ночи" Дмитрий Тарасов.
На старте ожидается 35 тысяч участников, которые выйдут на две дистанции — 10 км и 42,2 км. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут любительская и студенческая эстафеты.
