Открылась регистрация на марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге

«

"Для нас марафон "Белые ночи" — не просто спортивное событие, а один из самых любимых и знаковых стартов, который по праву считается одним из старейших и самых атмосферных в стране. Уже пятый год он проходит при нашей поддержке, и мы особенно ценим возможность быть частью его истории, бережно сохранять традиции и вместе с участниками создавать ту самую уникальную атмосферу, ради которой сюда возвращаются снова и снова", — рассказал директор марафона "Белые ночи" Дмитрий Тарасов.