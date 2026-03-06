Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими на Мальдивах россиянами
Туризм
 
16:56 06.03.2026
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими на Мальдивах россиянами
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими на Мальдивах россиянами
Около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке
В АТОР рассказали о ситуации с застрявшими на Мальдивах россиянами

АТОР: около 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены рейсов

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«
"С учетом объема перевозки на Мальдивы через аэропорты Ближнего Востока, на данный момент под вопросом остаются стыковочные вылеты около 1,5 тысячи человек, в том числе около 700 организованных туристов. Их рейсы либо уже отменены, либо не подтверждены на ближайшие дни", - сообщает АТОР.
Вернувшиеся в Россию туристы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
РТС рассказал о ситуации с российскими туристами в странах Ближнего Востока
Вчера, 14:11
По данным АТОР, туроператоры оперативно решают вопросы с размещением и вывозом своих клиентов. Так, в "Интуристе" сообщили о продлении проживания своих клиентов с полными пакетными турами за счет туроператора.
Аналогичные меры принимают и в Space Travel, где пакетных туристов либо оставляют в отелях, либо доставляют в Мале для поиска альтернативных рейсов. "Русский Экспресс" организует вывоз туристов по альтернативным маршрутам, минуя ближневосточные хабы. Туристам же, бронировавшим только отель, приходится продлевать проживание за свой счет.
Как отметили в ассоциации, министерство туризма Мальдив официально обратилось ко всем объектам размещения с просьбой содействовать туристам, рекомендовав отелям проверять статус рейсов перед выездом гостей и помогать с альтернативным размещением. Аэропорт Мале предоставил возможность использования VIP-лаунжа для тех, кто не может найти жилье, а авиакомпании обеспечивают питание в воздушной гавани.
Несмотря на сложности, воздушное пространство Мальдив открыто, доступны рейсы в Юго-Восточную Азию, страны СНГ, Шри-Ланку и Индию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в аэропорту Мале - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Аэропорт в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов
4 марта, 12:39
 
ТуризмМальдивыБлижний ВостокМалеАссоциация туроператоров России (АТОР)ИнтуристСНГВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
