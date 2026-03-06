Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/mahachkala-2079139408.html
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме - РИА Новости, 06.03.2026
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме
Более 250 жильцов эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где произошло возгорание в шахте электроснабжения, спасено 20 человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:09:00+03:00
2026-03-06T22:09:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20260306/mahachkala-2079116980.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме

В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в многоквартирном доме

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Более 250 жильцов эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где произошло возгорание в шахте электроснабжения, спасено 20 человек, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов.
В пятницу в ГУМЧС России по Дагестану рассказали, что в многоквартирном доме по улице Даниялова в Махачкале, по предварительной информации, произошло возгорание электрощитков. В центре управления регионом сообщили, что несколько человек надышались дымом, им оказали необходимую медицинскую помощь.
"По прибытии первых подразделений пожарной охраны установлено, что горение происходит в шахте электроснабжения, имеется сильное задымление, также есть информация о заблокированных гражданах в своих квартирах. Благодаря своевременным и оперативным действиям удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки. Эвакуировано 252 человека, 20 человек спасено", - сказал Махмудов на видео, опубликованном в канале управления в Max.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Махачкале локализовали пожар в мебельном цехе
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала