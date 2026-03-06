В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Более 250 жильцов эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где произошло возгорание в шахте электроснабжения, спасено 20 человек, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов.