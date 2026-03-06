https://ria.ru/20260306/mahachkala-2079139408.html
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме - РИА Новости, 06.03.2026
В Махачкале 20 человек спасли при пожаре в доме
Более 250 жильцов эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где произошло возгорание в шахте электроснабжения, спасено 20 человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.03.2026
