В Махачкале локализовали пожар в мебельном цехе
Пожар в мебельном цехе в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в главном управлении МЧС России по... РИА Новости, 06.03.2026
