Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
08:08 06.03.2026
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"
спорт, австралия, мельбурн, шарль леклер, льюис хэмилтон, макс ферстаппен, макларен, феррари
Спорт, Австралия, Мельбурн, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Макларен, Феррари
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал лучшим в первой свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
Время Леклера - 1 минута 20,267 секунды. Вторым стал партнер Леклера по "Феррари" британец Льюис Хэмилтон (отставание - 0,469 секунды). Третье место занял гонщик "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен (+0,522). У действующего чемпиона британца Ландо Норриса из "Макларена" 19-е время (+4,124).
Вторая практика завершится позднее в пятницу, третий тренировочный заезд и квалификация к воскресной гонке пройдут в субботу.
Тройка Фест прошел в деревне Энколово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Русская "Формула-1": как прошел фестиваль русской тройки
25 февраля, 11:37
 
