Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"
Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал лучшим в первой свободной практике стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T08:08:00+03:00
спорт
австралия
мельбурн
шарль леклер
льюис хэмилтон
макс ферстаппен
макларен
феррари
австралия
мельбурн
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"
Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Австралии "Формулы-1"