В ЛДПР предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины
18:20 06.03.2026
В ЛДПР предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины
В ЛДПР предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины
жилье, леонид слуцкий (политик), общество
Жилье, Леонид Слуцкий (политик), Общество
В ЛДПР предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают запретить злостным неплательщикам алиментов регистрировать автомобили и недвижимость, а также открывать банковские счета.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения превентивной и обеспечительной роли реестра (должников по алиментным обязательствам - ред.), а также придания ему характера реального правового воздействия проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предлагается установить, что в отношении должника, сведения о котором включены в реестр, применяются следующие ограничительные меры: запрет на государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники; ограничение государственной регистрации прав на недвижимое имущество; отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что ограничения должны быть сняты сразу после исключения гражданина из реестра.
"Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива - это не просто запрет, это санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть. Хочешь новую машину? Хочешь получить кредитку, пока твой ребенок не видит элементарных вещей? Забудь об этом! Если ты злостный уклонист, ты должен чувствовать дискомфорт в каждом своем шаге. Либо ты ответственный гражданин и отец, либо ты поражен в правах", - пояснил РИА Новости Слуцкий.
По словам парламентария, данная инициатива позволит сделать реестр должников не просто формальным "списком позора", а реально работающим средством достижения цели - полного погашения долгов перед детьми.
ЖильеЛеонид Слуцкий (политик)Общество
 
 
