В ЛДПР предложили запретить должникам по алиментам регистрировать машины

"В целях повышения превентивной и обеспечительной роли реестра (должников по алиментным обязательствам - ред.), а также придания ему характера реального правового воздействия проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предлагается установить, что в отношении должника, сведения о котором включены в реестр, применяются следующие ограничительные меры: запрет на государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники; ограничение государственной регистрации прав на недвижимое имущество; отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке.