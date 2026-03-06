Рейтинг@Mail.ru
Лев Лазарев рассказал о впечатлении от выступления Гуменника на Олимпиаде
Фигурное катание
 
15:40 06.03.2026
Лев Лазарев рассказал о впечатлении от выступления Гуменника на Олимпиаде
Лев Лазарев рассказал о впечатлении от выступления Гуменника на Олимпиаде
Победитель чемпионата России и Финала национального Гран-при нынешнего сезона среди юниоров Лев Лазарев рассказал, что пришел в шоковое состояние от выступления РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026
Лев Лазарев рассказал о впечатлении от выступления Гуменника на Олимпиаде

Лев Лазарев рассказал, что его шокировало выступление Гуменника на Олимпиаде

Лев Лазарев
Лев Лазарев. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель чемпионата России и Финала национального Гран-при нынешнего сезона среди юниоров Лев Лазарев рассказал, что пришел в шоковое состояние от выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.
Лазарев в пятницу стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. Гуменник был единственным российским участником Олимпиады в Италии в мужском одиночном катании, он занял шестое место. В произвольной программе Гуменник показал четвертый результат, исполнив пять четверных прыжков.
"Смотрел Олимпиаду. У меня вызвал огромные эмоции прокат Петра Гуменника. Я в шоке, человек без международного опыта вышел спокойно на Олимпиаду и прокатал две программы чисто. По-моему, он вообще не переживал", - сказал Лазарев журналистам.
Сильнейший юниор России признался, что неудача двукратного чемпиона мира из США Ильи Малинина в личном олимпийском турнире стала для него неожиданностью, как и для всех. "Думаю, никто не ожидал, что такое может быть. Ведь все считали, что он непобедим. Но он тоже человек, тоже ошибается, - констатировал Лазарев, но отказался рассуждать, могла ли стать причиной самоуверенность. - Мы не знаем, что его сбило. Настоящую причину знает только он".
Этери Тутберидзе и Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов
Вчера, 09:30
 
Фигурное катание
 
