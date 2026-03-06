Лев Лазарев рассказал о впечатлении от выступления Гуменника на Олимпиаде

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель чемпионата России и Финала национального Гран-при нынешнего сезона среди юниоров Лев Лазарев рассказал, что пришел в шоковое состояние от выступления фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.