Фигурное катание
 
14:43 06.03.2026 (обновлено: 14:45 06.03.2026)
Лазарев победил в Финале Гран-при России среди юниоров
фигурное катание
спорт
лев лазарев
арсений федотов
спорт, лев лазарев , арсений федотов
Фигурное катание, Спорт, Лев Лазарев , Арсений Федотов
Лев Лазарев. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Фигурист Лев Лазарев стал победителем Финала Гран-при России среди юниоров в Челябинске.
В пятницу Лазарев получил за произвольную программу 193,89 балла и по сумме двух прокатов набрал 279,25 балла. Второе место занял Арсений Федотов (260,69 балла). Третьим стал Герман Ленков (245,75).
Победительницей в женском одиночном катании в Финале Гран-при России среди юниоров ранее стала София Дзепка.
Этери Тутберидзе и Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов
Фигурное катаниеСпортЛев ЛазаревАрсений Федотов
 
